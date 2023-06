Saggio di danza con fuoriprogramma: proposta di matrimonio alla ballerina. Sale sul palco con l'anello: «Mi vuoi sposare?»

Un inatteso fuoriprogramma nel bel mezzo dello spettacolo, di quelli che commuovono e spalancano i cuori. Al Teatro Politeama Greco di Lecce un ragazzo del pubblico è salito a sorpresa sul palco per porgere alla sua amata la domanda più bella del mondo: «Mi vuoi sposare?». È successo mentre andava in scena “Dance to the movies”, il saggio di fine anno della scuola “Immagine studio danza” di Guagnano, diretta dal maestro Stefano Alberani, che annovera tra le sue allieve storiche - oggi anche maestra - la giovane destinataria della proposta, Francesca Antelmi, di Salice Salentino.

Lui, Stefano Monte, guagnanese, approfittando di un momento in cui non vi erano balletti in corso ma le presentazioni delle allieve ad opera del maestro Alberani, quando la sua lei era al centro del palco l’ha raggiunta, si è messo in ginocchio e con tanto di anello in mano, davanti a centinaia di persone, le ha chiesto ufficialmente di sposarlo.

La risposta è stata quella più attesa, tra gli applausi e l’emozione immensa di tutti i presenti, diretti interessati compresi. «Nei miei sogni me lo immaginavo esattamente così - ha detto Francesca - ed ora è successo davvero».

Un trionfo dell’amore in grande stile che ricorda quello accaduto lo scorso anno all’Arena di Verona, dove al termine dello spettacolo “Bolle and Friends” il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko fece la sua proposta a Nicoletta Manni, l’etoile salentina sua fidanzata, inginocchiandosi sul palco e chiedendole di sposarlo. Anche lui ricevette un fantastico «Sì»: si sposeranno quest’anno, in agosto, nel Salento.