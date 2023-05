S'inginocchia e mostra l'anello alla fidanzata: la proposta di matrimonio al concerto di Fabio Concato

«E vai che m'innamoro davvero, guardami che sono sincero», stava cantando queste parole d'amore Fabio Concato ieri sera dal palco del Teatro Petruzzelli di Bari, quando dal pubblico si è sentito un vociare. Gli occhi della platea erano tutti indirizzati verso una coppia di fidanzati. Lui in ginocchio, mentre stringeva la mano di lei commossa. Ad un certo punto, come nella più classica delle scene romantiche, il fidanzato ha mostrato l'anello alla sua fidanzata e le ha chiesto di sposarlo. Una proposta di matrimonio che ha fatto esplodere la platea in un fragoroso applauso.

Il tour a Bari

Fabio Concato, che tra pochi giorni compirà 70 anni, era emozionato di tornare al Teatro Petruzzelli, il luogo in cui si erano esibiti spesso i suoi due nonni, entrambi cantanti lirici. Il concerto è stata l'occasione per festeggiare quarant'anni di successi, in un viaggio sulle note dal lontano 1977 ai giorni nostri.

La curiosità

Il singolo "M'innamoro davvero" fu inserito nell'album "Fabio Concato" del 1999, in due versioni: una con la sola voce di Fabio Bruno Ernani Piccaluga, pseudonimo del cantante, e un'altra in duetto con il cantautore portoricano, José Feliciano.