Nicoletta Manni, prima ballerina della Scala, si sposa nel Salento: il 10 agosto il ricevimento a Lecce

Ha scelto Lecce per sposarsi Nicoletta Manni, la prima ballerina della Scala di Milano nata a Galatina. L'étoile convolerà a nozze con il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko: il matrimonio si terrà a Masseria San lorenzo. La location coronerà il sogno dei due ballerini che un anno fa annunciarono il loro fidanzamento davanti a migliaia di persone.

La proposta

Si trattò di un fuori programma romantico quello all’Arena di Verona al termine dello spettacolo “Bolle and Friends”. Durante gli applausi finali il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko, che aveva poco prima danzato il duetto di Romeo e Giulietta con Nicoletta Manni, l’etoile salentina sua fidanzata, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo sul palco. La prima ballerina della Scala, sorpresa e felice, gli ha detto sì emozionando il pubblico.

«All’inizio - ha spiegato Nicoletta - non avevo capito. Ha fatto le cose in grande. C’erano anche i miei e i suoi genitori».

Regista della sorpresa è stato lo stesso Roberto Bolle. «Avevo scelto l’anello e Roberto mi ha proposto questa cosa - ha confidato Timofej - era un’occasione unica».