Nove parcheggi temporanei a Brindisi, di cui tre già attivi e gli altri in fase di istruttoria, per far fronte alla richiesta di posti auto sul litorale. Dopo i bandi che sono stati lanciati dall’amministrazione comunale, infatti, le istanze hanno riguardato soprattutto gli stalli validi per l’estate del 2023, mentre è solo una quella che riguarda un possibile partenariato pubblico privato. Come detto, secondo quanto reso noto dalla struttura tecnica di palazzo di città, al 10 luglio su nove domande arrivate è già stato avviato il percorso su tre zone, per le quali l’istruttoria è andata a buon fine. Ai richiedenti, infatti, è stato chiesto di presentare una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).

Le zone

Una delle aree già attive è nei pressi del lido Oktagona, in via di Torre Testa nei pressi del parco di Punta del Serrone. Mentre gli altri due riguardano la zona di Apani: uno vicino al lido Boa Gialla e l’altro nei dintorni di lido san Benedetto. Per quel che riguarda, invece, la altre sei domande che sono ancora in fase istruttoria, sono suddivise anche queste riguardano sia la zona nei dintorni del parco di punta del Serrone che quella di Apani.

L’unica domanda arrivata per i parcheggi stabili in partenariato pubblico privato, invece, è quella relativa ad un unico proponente e riguarda il proprietario di Lido San Benedetto. L’idea di viaggiare su questo doppio binario era stata lanciata qualche settimana fa attraverso i due bandi che l’amministrazione comunale (allora guidata ancora da Riccardo Rossi) aveva pubblicato e che davano due diverse possibilità per i proprietari dei terreni nei pressi della costa brindisina nel suo complesso: oggetto dell’avviso pubblico, infatti, è tutta la litoranea nord della città, ovvero quella che è compresa tra Cala Materdomini ed Apani, all’altezza della strada per Baccatani. Nel primo caso, come detto, si tratta di stalli per la stagione in corso, tra la data dell’1 giugno e quello del 30 settembre: ai proprietari è data la possibilità di allestire aree per il parcheggio a prezzi calmierati (da un minimo di 2 ad un massimo di 4 euro).

Il piano

Nel secondo caso, invece, si guarda al partenariato – pubblico privato, rilasciando un’apposita concessione. In entrambi i casi ci sono delle prescrizioni da rispettare che sono comuni ad entrambi i bandi, ad esempio la necessità di riservare 3 posti auto ai diversamente abili ogni 50 stalli all’obbligo di prevedere contenitori per la raccolta differenziata ed un bagno chimico. I due avvisi pubblici, inoltre, vietano la possibilità che si possa fare “camping o caravaning”, ovvero allestimenti di campeggi, camper o roulotte da parte di chi sosta. I proprietari, tra le altre cose, dovranno garantire al personale del Comune di effettuare le eventuali ispezioni. Soluzione che, si spera, possano tamponare i problemi per la mobilità sul litorale, in particolare per la stagione estiva.

In questo senso, era stata anche lanciata la proposta a lungo termine, lo spostamento della litoranea verso l’interno, favorendo la mobilità “dolce” (quella, cioè, dei mezzi di trasporto che impattano meno sull’ambiente). Un intervento importante che, comunque, dovrebbe essere affrontato in una sede di programmazione più ampia, quella del Piano urbanistico generale di Brindisi su cui da tempo si sta discutendo.