Pauroso incidente lungo la complanare: due feriti

BRINDISI - Pauroso incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la complanare che costeggia la Statale 379, all'altezza di Apani. Due i feriti, soccorsi dal personale del Servizio 118 e accompagnati in ospedale a bordo delle ambulanze. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, che hanno messo i sicurezza le auto coinvolte e la zona. L'incidente si è verificato alle 8.40, nel tratto di complanare interno (direzione sud).

La dinamica

Ad eseguire i rilievi, gli agenti della polizia locale, impegnati nell'accertamento delle cause e nel ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Due le vetture convolte, una Fiat Punto e una Renault Capture, entrate all'improvviso in collisione. A riportare la peggio una donna, al volante della Fiat Punto, e un passeggero della Renault Capture. Entrambi sono stati prima assistiti sul posto dal personale 118 e quindi affidati alle cure dei medici del “Perrino”. Le loro condizioni per fortuna non sarebbero gravi.

