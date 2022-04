Imbocca la statale contromano e provoca un incidente: ferita una donna

La corsa contromano è andata avanti per qualche centinaio di metri prima dell'incidente. E solo per un miracolo le conseguenze non sosno state drammatiche.

La dinamica

Tragedia sfiorata, questo pomeriggio, in seguito a un incidente avvenuto sulla statale 16 in territorio di Fasano, direzione Brindisi. Intorno alle 18.15 una Renault Clio, condotta da una anziana signora, ha imboccato contromano la strada statale 16 proprio da un’uscita di Fasano, percorrendo per qualche centinaia di metri la corsia in direzione Brindisi. L’utilitaria ha finito la sua corsa quando ha impattato contro una Fiat Tipo che procedeva nella direzione di marcia giusta. L’impatto non è stato violento grazie anche alla prontezza di riflessi del conducente della Tipo che è riuscito a rallentare di molto la sua velocità di marcia.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha soccorso la conducente della Renault in preda ad un forte spavento. E’ stata portata in ospedale per ulteriori controlli. Alla Polizia Stradale di Brindisi il compito di capire l'esatta dinamica ed effettuare i rilievi di rito. La statale è rimasta bloccata per diverse ore con i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano che hanno provveduto a deviare il traffico sulle complanari. La situazione è tornata alla normalità dopo che i mezzi incidentati sono stati rimossi e gli operatori dell’Anas hanno ripulito la carreggiata dai detriti.

