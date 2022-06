Paul Haggis si dichiara innocente dopo le accuse di violenza sessuale: «Fate accertamenti subito»

«Fate accertamenti il prima possibile, sono totalmente innocente». Così attraverso il suo avvocato Michele Laforgia, il regista premio Oscar Paul Haggis accusato di violenza sessuale. Secondo quanto si è appreso la famiglia ha raggiunto Haggis dall'America.

Le accuse

Violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate. Reati che, secondo l'accusa, il noto regista premio Oscar canadese 69enne Paul Haggis, avrebbe a quanto pare commesso ai danni di una giovane donna straniera. Questa mattina, è stato il personale della Squadra mobile della Questura di Brindisi, unitamente a personale della polizia di Frontiera, a consegnare al regista (che dimora ad Ostuni) un “decreto di fermo di indiziato”, insieme a una contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari, come emesso dai pm Antonio Negro e Livia Orlando della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Secondo gli elementi raccolti, l’indagato avrebbe costretto la giovane, da lui conosciuta tempo addietro, a subire rapporti sessuali. La vittima, a seguito di uno dei rapporti sessuali, ha riferito agli investigatori di essere stata costretta a rivolgersi alle cure dei sanitari. Dopo un paio di giorni di permanenza con il regista e di rapporti non consenzienti, la donna era stata accompagnata dal 69enne nei pressi dell’aeroporto “Papola Casale” di e lì lasciata alle prime luci dell’alba, nonostante le precarie condizioni fisiche e psicologiche della donna.

Festival confermato

L'organizzazione del Festival «Allora fest» «ha appreso con costernazione e shock la notizia che Paul Haggis è in stato di fermo per presunta violenza e comunica che il Festival rimane confermato». È quanto si legge in una nota degli organizzatori della kermesse in programma a Ostuni, alla quale il regista avrebbe dovuto partecipare prima di essere fermato. «Le direttrici dell' Allora Fest hanno immediatamente provveduto ad eliminare ogni partecipazione del regista dalla manifestazione - prosegue la nota -. Esprimono al contempo piena solidarietà verso la donna coinvolta nella vicenda. I temi scelti per il Festival sono, tra gli altri, quelli della eguaglianza, parità di genere, solidarietà. Come professioniste e donne sono costernate e si augurano che il Festival sia uno strumento di informazione e sensibilizzazione su un tema così attuale e drammaticamente in aumento». La conferenza stampa per illustrare il programma del festival è rinviata a domani a Ostuni. A breve verranno comunicati il luogo e l'orario.