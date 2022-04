Ostuni, tentano la spaccata al distributore: scatta l'allarme, banditi in fuga

Tentativo di spaccata fallito lungo la provinciale Ostuni-Ceglie: nella notte tra mercoledì e giovedì ignoti hanno provato a scardinare la cassa automatica di un distributore di carburante. L’attivazione del sistema di allarme, con l’arrivo immediato sul posto di vigilantes e del commissariato della Città Bianca, ha messo in fuga la banda.

APPROFONDIMENTI BARI Furto di lattine al distributore di bibite, la banda delle spaccate... BARI Bari, distrugge vetrata di un negozio: arrestato autore di una... BARI Due spaccate in pieno centro a Bari: da dicembre l'escalation di...

Furto di lattine al distributore di bibite, la banda delle spaccate in azione nella notte

Secondo una prima ricostruzione i ladri potrebbero aver utilizzato un mezzo pesante, come un ariete per provare ad asportare poi scassinare la colonnina del self service. Un piano criminale però fallito con i balordi costretti alla fuga, con ogni probabilità da una delle strade interne che costeggia la provinciale che collega la Città Bianca a Ceglie Messapica.