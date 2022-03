Bari, distrugge vetrata di un negozio: arrestato autore di una spaccata

Tentato furto aggravato. Con questa accusa é finito in manette il presunto responsabile di una spaccata nel centro storico di Bari. In manette è finito un uomo, cittadino extracomunitario, sorpreso con un tubo di metallo tra le mani e ferito a causa dell’impatto con i frammenti della vetrata distrutta. L'uomo è stato disarmato nonostante il tentativo di opporre resistenza colpendo con calci e pugni gli agenti. Il giovane è stato trovato in possesso anche di un telefono cellulare oggetto di furto in piazza Moro lo scorso 16 marzo.

Dopo essere stato soccorso per le ferite riportate, l’arrestato, già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Bari, domani mattina sarà sottoposto a rito direttissimo per la convalida dell'arresto.

