Ostuni, scontro fra furgone e autocarro: un ferito grave

È di tre feriti il bilancio di un incidente che si è verificato ieri mattina lungo la ex strada statale 16 tra Ostuni e Fasano. Un uomo è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi per i traumi riportati nell’impatto. Meno gravi le condizioni degli altri due feriti trasferiti nelle strutture sanitarie del capoluogo ed a Ostuni.

Lo scontro tra un furgone ed un autocarro si è verificato a poco più di un chilometro dal centro abitato di Ostuni, nel primo tratto in rettilineo dopo una serie di curve. Sul posto gli agenti della polizia Locale di Ostuni, vigili del fuoco e mezzi del 118 per soccorrere le tre persone ferite. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’accaduto ed accertare le eventuali responsabilità del sinistro.

Asfalto viscido

Non è escluso che tra le cause del violento scontro anche l’asfalto reso viscido dal violento nubifragio che ha interessato il territorio della Città Bianca nella notte tra giovedì e venerdì. Gli autocarri hanno arrestato la loro corsa dopo aver travolto un muretto a secco ed un guard-rail. Oltre ai rilievi della Polizia Locale, gli stessi inquirenti nelle prossime ore acquisiranno anche le testimonianze delle tre persone coinvolte. Un incidente che ha provocato una serie di disagi alla viabilità lungo la ex SS 16. Le forze dell’ordine hanno isolato il punto dell’impatto interrompendo per quasi un’ora la circolazione: deviati in direzione della 379 auto e mezzi pesanti che intendevano raggiungere Ostuni e Fasano. Oltre ai rilievi dell’incidente tempi lunghi anche per il recupero dei mezzi pesanti gravemente danneggiati dopo l’impatto, anche con l’esplosione degli air-bag e la pulizia della carreggiata.

Viabilità

La viabilità è tornata regolare dopo le 12.30. A pochi chilometri di distanza dal primo incidente, un altro sinistro, questa volta ha coinvolto un mezzo pesante dell’azienda che si occupa della raccolta rifiuti nel territorio di Ostuni. In particolare lungo la strada dei colli nei pressi per lo svincolo per Cisternino l’autista di un autocarro è rimasto incastrato, per il maltempo tra l’asfalto e la parte di carreggiata ricoperta priva del manto bituminoso. Il conducente del mezzo non ha riportato ferite.