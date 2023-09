L'arresto di Bassetti per la morte di Yara alle inchieste sulle cosche calabresi: ecco chi è Giorgio Grasso il nuovo commissario

Dall’arresto di Matteo Bossetti, accusato e condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, alle inchieste sulle cosche calabresi: è il 39enne vicequestore Giorgio Grasso il nuovo commissario ad Ostuni, che prende il posto di Andrea Toraldo destinato invece al commissariato di Galatina, in provincia di Lecce.

L'insediamento



Grasso è stato presentato ufficialmente stamane in Questura a Brindisi.

Dopo quasi tre anni e mezzo si conclude, dunque, l’esperienza nella Città Bianca per il vicequestore Toraldo nel portare avanti e coordinare una serie di attività di polizia finalizzate, tra l’altro, al contrasto dei traffici di stupefacenti, armi.

L'impegno di Toraldo che ora va a Galatina



Ma l’impegno del commissariato di Ostuni sotto la guida di Toraldo è stato orientato al controllo del territorio nell’ambito della prevenzione, e all’individuazione dei responsabili di furti: decine sono stati su questo fronte gli arresti compiuti negli ultimi mesi dai detective della Città Bianca. Così come le indagini e gli arresti sul fronte dei maltrattamenti in famiglia e la violenza contro donne e bambini.

Nel marzo del 2021 poi l’operazione “Gold Cars” conclusa dai poliziotti, coordinati da Toraldo, dopo diversi mesi d’indagine: in quel caso è stata smantellata una presunta organizzazione criminale dedita alle truffe di auto, ramificata in tutta Italia. Al vertice alcuni personaggi già noti alle forze dell’ordine locali.

E poi l’esperienza di Toraldo ad Ostuni è stata caratterizzata dagli accertamenti nel pieno delle ondate Covid, con il supporto fondamentale della polizia di Stato nella Città Bianca durante i frangenti più duri della pandemia, tra il 2020 ed il 2021. Toraldo si è impegnato anche in attività di sensibilizzazione di temi di stretta attualità come il bullismo.

Il nuovo commissario: chi è



Ora la nuova esperienza in Salento. E della provincia di Lecce è anche Giorgio Grasso, nato il 15 marzo del 1984 a Campi Salentina. Laureato in Giurisprudenza, con un successivo master in Sicurezza è stato dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo, dove in passato ha ricoperto anche l’incarico di dirigente delle Volanti e della Digos. Grasso, poi, dal 2017 al 2020 ha ricoperto l’incarico di dirigente della Squadra Mobile di Vibo Valentia, in Calabria. Poi è stato trasferito a Roma, al Servizio Centrale Operativo anticrimine della polizia di Stato.

Ora per lui il ritorno in Puglia a pochi chilometri da casa: è il terzo commissariato della provincia di Lecce dal 2014 ad oggi che viene assegnato a Ostuni. Prima di Toraldo c’era stato Gianni Albano (intanto nominato alla Squadra mobile di Bari), e da qualche ora l’avvio del corso che sarà rappresentato da Giorgio Grasso.

Per il 39enne di Campi noto il suo impegno all’inizio della carriera al servizio della Polizia di Stato, nelle indagini sull’omicidio della giovanissima Yara Gambirasio, culminate nell’arresto di Massimo Bossetti. Così come successivamente in Calabria ha condotto delicate indagini su importanti casi di omicidio legate alla ‘ndragheta. Lo stesso Grasso al termine di una delle operazioni contro le cosche è stato definito “tra i migliori investigatori” anche dal procuratore aggiunto di Catanzaro Nicola Gratteri.