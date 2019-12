Schianto tra auto e pulmino: dieci braccianti tra i feriti

OSTUNI - Auto contro furgone di braccianti: dieci feriti lungo la provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana. Nessuno, per fortuna, sarebbe in pericolo di vita. Circolazione bloccata in entrambi i sensi di marcia, per permettere alla Polizia Locale di effettuare i rilievi: attività finalizzata ad accertare le cause del violento impatto tra una Fiat Panda ed il mezzo con a bordo i lavoratori.Sul posto anche i vigili del fuoco della Città Bianca, per il primo immediato soccorso ai feriti, e tre mezzi del 118. Le autoambulanze hanno trasferito i feriti al "Perrino" di Brindisi. L'incidente si è verificato a circa quattro chilometri dal centro abitato di Ostuni. © RIPRODUZIONE RISERVATA