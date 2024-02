Incidente stradale, perde il controllo dell'auto e finisce contro il new jersey: paura per una mamma e i suoi due bambini

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 9 lungo la statale 7, uscita Mesagne ovest, dove un’auto è andata a sbattere sul newjersey. Nell’urto è rimasta ferita una donna che era in auto con i suoi due bimbi.

La dinamica

Sul posto sono giunte due unità del 118 di Mesagne e diverse pattuglie della polizia locale e polizia di stato per rilevare il sinistro e veicolare il traffico in quel momento presente sul tratto di strada interessato. Ai vigili urbani il compito di individuare la causa dell’incidente. La Kia Picanto, con a bordo una mamma con i suoi due bambini dalla complanare si è immessa nella statale 7 all’altezza dell’uscita Mesagne ovest.

Ha percorso una decina di metri e poi, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei vigili, è andata a sbattere contro il newjersey che delimita le due carreggiate di marcia dell’arteria viaria.

Fortunatamente in quel momento gli altri mezzi erano a debita distanza e hanno fatto in tempo a frenare e mettersi in sicurezza. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia locale e due ambulanze del 118 che hanno visitato la donna e i piccoli e li hanno trasferiti presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi per ulteriori accertamenti.