Mamma e figli di 9 e 13 anni con l'auto nel canale: soccorsi da 118 e vigili del fuoco

Tanta paura questa mattina attorno a mezzogiorno e mezzo lungo la strada provinciale che dalla Litoranea salentina si congiunge alla superstrada Brindisi-Lecce all'altezza degli svincoli di Cerano. E' finita in un canale di raccolta delle acque piovane un'auto guidata da una donna di 35 anni e con a bordo i figli di 9 e 13 anni. Il canale era all'asciutto dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi e ciò ha reso meno drammatica la situazione in cui si è trovata questa famiglia, nonché le operazioni di recupero dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Mezzo ribaltato

Il mezzo si è ribaltato sulla fiancata destra ed è rimasto in moto, motivo per cui i vigili del fuoco hanno disattivattivo gli impianti di alimentazione del carburante e quello elettrico.

Ieri la tragedia

Solo lievi contusioni oper gli occupanti, soccorsi dal personale del 118.

Solo nella giornata di ieri sulle strade del capoluogo messapòico aveva perso la vita l'operatore ecologico Teodoro Romano, 40 anni, padre di una figlia: per cause che stanno accertamendo i poliziotti della Stradale, ha perso il controllo del suo scooter Benelli 150 mentre si trovava sulla superstrada 379 Brindisi-Bari, all'altezza dell'uscita per il quartiere Casale.