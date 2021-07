Latiano, famiglia aggredita in piazza: nessuno interviene. Tre arresti

Sono finiti agli arresti domiciliari, S.M, 29 anni; M.C., 57 anni e il 65enne S.B, tutti di Latiano: sono accusati di atti persecutori e, nel caso del 29enne, la Procura di Brindisi contesta anche il reato di lesioni personali. Una vicenda che affonda le radici in diverso tempo addietro, quando è iniziata una vera e propria persecuzione - secondo l'accusa - da parte dei tre arrestati nei confronti di una intera famiglia latianese, con minacce, molestie, ingiurie e lesioni, in un crescendo rossiniano culminato in una aggressione in piazza, pieno centro di Latiano, e alla presenza di numerose persone.

Nessuno dei testimoni è intervenuto in aiuto della famiglia, con il risultato che alla donna del nucleo familiare oggetto delle minacce sono stati riscontrati diversi traumi contusivi e distorsioni. La paura è arrivata al punto da costringere le vittime a modificare abitudini e stili di vita pur di evitare ogni contatto con i tre, ma una volta raggiunta l'esasperazione, la famiglia si è presentata in commissariato, a Mesagne, e alla polizia ha denunciato tutto. Da qui sono partire le indagini, sfociate poi nella richiesta di provvedimenti restrittivi inoltrata dalla Procura al giudice e da quest'ultimo accolta.