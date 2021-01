Investito da un'auto, muore dieci giorni dopo: dramma per un anziano

Si sono rivelate fatali le ferite riportate da un 73enne in seguito a un incidente (fu investito da un Suv “Land Rover” mentre si trovava a piedi per strada) avvenuto lo scorso 5 gennaio in via Dal Bono, al quartiere Sant’Elia: l’anziano - nonostante le cure prestate dai sanitari per oltre 10 giorni - è purtroppo deceduto presso l’ospedale “Perrino” sabato sera.

Arrivato in “codice rosso” presso il Pronto soccorso, il 73enne era stato poi ricoverato presso il reparto di Rianimazione. Il giorno dell’incidente era stata una pattuglia della polizia locale a recarsi sul posto per cercare di ricostruzione la dinamica di quel sinistro stradale che dal primo momento aveva amareggiato tante persone in quell’angolo del quartiere Sant’Elia. Erano state diverse le telefonate partite verso le forze dell’ordine e il 118 per chiedere i soccorsi. Lo stesso conducente del Suv aveva a sua volta bloccato il veicolo per prestare soccorso all’uomo quando era avvenuto il violento l’impatto. Dettagli che sono stati raccolti sul posto dagli agenti della polizia municipale e ora a disposizione dalle parti interessate dopo la morte del 73enne.

Ultimo aggiornamento: 19:20

