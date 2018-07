Il traghetto non arriva: centinaia di passeggeri bloccati al porto di Brindisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Centinaia di passeggeri sono bloccati da ieri sera, sabato, a Brindisi al terminal portuale di Costa Morena. La nave traghetto Prince, della Europeanseaways, che avrebbe dovuto trasportarli a Corfù, in Grecia, non è mai arrivata e sembra che sia ancora bloccata nell’isola greca.Vacanze compromesse per i turisti che avrebbero dovuto raggiungere le coste joniche stamattina. Tra i passeggeri bloccati numerosi brindisini ma anche molti turisti che hanno trascorso la notte a Costa Morena in attesa di conoscere l’ora dell’imbarco. Eventualità che si fa sempre più difficile.