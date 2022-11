Halloween violento a Brindisi: sassaiola contro il comando della polizia municipale

Preso di mira anche il comando della polizia locale di Brindisi, nel quartiere Paradiso, nella serata di Halloween del sabato appena trascorso. Poco prima della mezzanotte un gruppo di ragazzi con i costumi tradizionali della festività anglosassone hanno lanciato pietre contro la sede di strada della Torretta.

Colpita un'auto

Uno dei sassi ha centrato ed ha spaccato il lunotto della Ford station wagon di una dipendente. L'assalto è continuato fino all'arrivo di una pattuglia che ha messo in fuga la banda, intanto ripresa dall'impianto di videosorveglianza.

Assalto ai bus

Nella stessa serata sono stati presi d'assalto i bus della Stp con lanci di uova sui parabrezza, colpi di bastoni e sassi, sia apochi metri dal comando della Municipale che a Sant'Elia in via Mantegna. Una ragazza sul pullman è stata ferita alla testa e soccorso dai sanitari del 118 e dai suoi genitori intanti avvisati dalla Stp. Indagano polizia di Stato, carabinieri e polizia locale.

È un misto tra rabbia, delusione e desiderio di giustizia la reazione delai fatti di Halloween. Nella serata di lunedì e poi anche nella notte, infatti, si sono verificati diversi atti vandalici ammantati dalla goliardia che caratterizza la festa della tradizione anglo-americana. Episodi che, tuttavia, sono andati ben oltre la goliardia, provocando danni a persone e cose. Negli attacchi agli autobus della Stp con sassi, bastoni e uova, tra Paradiso e Sant'Elia, oltre ai danni ai mezzi del trasporto pubblico, è stata ferita una giovane passeggera. Nella nottata di follia della sassaiola contro il comando della polizia locale, invece, è stata danneggiata un'auto. «Nella tardissima serata di ieri (sabatoper chi legge, ndr) si è verificato un lancio di pietre e di uova contro il comando della polizia locale. Con una pietra - conferma il comandante- è stato rotto il lunotto dell'auto, privata, di un collaboratore che stava lavorando in quel momento. Stiamo verificando se, tramite la videosorveglianza perimetrale, riusciamo a risalire al punto del lancio di questi mattoncini ed agli autori del gesto». Dalle prime informazioni assunte, tuttavia, nelle immagini catturate dalle telecamere si vedrebbero solo le ombre degli autori dell'assalto al comando.«Penso che siano cose - commenta il primo cittadino - assolutamente da condannare. Anche perché se Halloween deve essere interpretato come una festa, ben venga. Ma se deve diventare un'occasione per dare sfogo a vandalismo della peggiore specie, accanendosi sui pullman, sul comando della polizia locale o su qualunque altra sede, pubblica e privata, è qualcosa assolutamente da condannare. Spero che in qualche modo si riesca a risalire ai responsabili, che nulla hanno a che fare con i festeggiamenti. Anche perché la città ieri era in festa, con bellissime iniziative e decine di persone che hanno vissuto in allegria e compostezza questo ponte. Non possono essere poche persone, che nulla hanno a che fare con il comportamento civile, ad utilizzare una festa come scusa per scorribande e atti vandalici di questo tipo. Lo ribadisco, spero che si riescano a identificare gli autori, perché questi atti sono estremamente gravi».