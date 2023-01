Grimaldi apre alle prenotazioni estive. Sconto del 20% sulle tratte per la Grecia

Grimaldi Lines comincia già da oggi a pensare alle prossime vacanze. La compagnia di navigazione, infatti, ha lanciato nelle scorse ore le promozioni per partenze del nuovo anno, che consentono di prenotare il viaggio via mare verso le più belle destinazioni del mar Mediterraneo, con anticipo e ad un prezzo molto conveniente. Con lo slogan: Per affrontare al meglio il grigiore dell'inverno, non c'è nulla di meglio che pensare all'estate.

Gli sconti



La promozione Advanced Booking prevede il 20% di sconto (diritti fissi e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate dal 9 gennaio al 30 aprile 2023, con partenza tra il primo giugno e il 30 settembre di quest'anno.

L'offerta è valida sui seguenti collegamenti da e per Sardegna, Sicilia e Spagna: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.

Speciale Grecia



Per chi invece desidera partire alla scoperta della terra degli dei, c'è la promozione Speciale Grecia. Lo sconto del 20% (diritti fissi, servizi di bordo e sistemazione in cabina esclusi) verrà applicato alle tariffe per passaggio nave, sistemazione in poltrona, veicoli e animali domestici al seguito, esclusivamente per chi prenota entro il 28 febbraio 2023 con partenza fino al 31 dicembre 2023. L'offerta è valida su tutte le linee marittime Grimaldi Lines e Grimaldi Minoan Lines che collegano la Grecia all'Italia: Brindisi-Patrasso, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con le altre promozioni in corso di validità e con le convenzioni.



Esclusivamente per le linee da e per Ancona, per le quali la promozione prende il nome di Early Booking, fino a 20 giorni prima della data di partenza sarà possibile cancellare la prenotazione senza penale oppure modificarla senza spese di variazione.

La nuova nave



Proprio nei mesi scorsi, la compagnia ha annunciato il ritorno del collegamento dal capoluogo messapico a Patrasso e quindi anche della linea serale per Igoumenitsa. Per ottenere questo risultato, Grimaldi ha destinato alla linea Brindisi-Grecia una nuova nave, la Europa Palace. Si tratta della ex Superfast VI, costruita nel 2001, una nave lunga 205 metri, larga 26 e con 242 cabine, attualmente in servizio sulla linea Ancona-Patrasso, capace di raggiungere la velocità massima di 29 nodi. Il servizio è partito lo scorso 2 novembre. Grazie a questo innesto, quindi, non solo è stato ripristinato il collegamento per Patrasso, attivo tre volte alla settimana, ma è stata anche potenziata la linea Brindisi-Igoumenitsa, che ora può contare su quattro partenze alla settimana, tutte di sera. Il traghetto Europa Palace parte da Brindisi per Igoumenitsa e Patrasso ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 20, da Brindisi solo per Igoumenitsa il venerdì, sempre alle 20. Le partenze da Patrasso ed Igoumenitsa sono dunque ogni martedì, giovedì e domenica ed inoltre ogni sabato c'è una partenza diurna (l'unica, in assoluto, dalla Grecia all'Italia) da Igoumenitsa per far riposizionare la nave a Brindisi il sabato sera. Tutto ciò in aggiunta all'itinerario del traghetto Igoumenitsa.

