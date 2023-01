È quasi dimezzata, rispetto allo scorso anno, la stagione crocieristica 2023 di Brindisi. Proprio nelle scorse ore, infatti, è stato pubblicato sul sito dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale il calendario- per il momento provvisorio - degli approdi relativo al nuovo anno, che si dimostra perfino leggermente peggiore rispetto alle previsioni, già in calo, rispetto ai 71 approdi del 2022.

I numeri del 2023

Gli scali previsti per quest’anno, infatti, sono soltanto 40, rispetto ai 48 previsti solo qualche mese fa. Ed in particolare, quelli della compagnia Msc sono diventati 24, rispetto ai 26 anticipati pochi mesi or sono. Manca completamente invece, e questa era cosa nota ormai da tempo, Costa, che arriverà a Bari con la Deliziosa ed a Taranto con la Pacifica, lasciando completamente a secco il capoluogo messapico nel quale, almeno inizialmente, erano stati previste 28 toccate.

Quando si comincia

La stagione si aprirà il 2 marzo con la nave Borealis della Fred Olsen Cruises, acquistata dalla società nel 2020 durante il periodo della pandemia dopo che per 22 anni aveva viaggiato col nome di Rotterdam per la Holland America Line, della quale è stata anche co-ammiraglia. Lunga quasi 238 metri, con 702 cabine ed una capienza di circa 1.400 passeggeri, più 662 membri dell’equipaggio, ha ripreso il mare a luglio del 2021, con il nuovo nome e per la nuova compagnia. Qella della Borealis sarà l’unica presenza di una nave da crociera nel porto di Brindisi per il mese di marzo.

La Msc domina

Dopo di che, ad aprile, per la precisione il 10, comincerà ad ormeggiare regolarmente in porto la Msc Sinfonia che, come detto, arriverà a Brindisi per un totale di 26 volte, mediamente una volta alla settimana (ogni lunedì), fino a settembre. L’ultimo scalo previsto per la gemella della Armonia, con 13 ponti, 132 suite con balcone privato, due ristoranti e sette bar, sarà il 25 settembre. Dopo di che la nave, in arrivo da Venezia, partirà per l’ultima volta della stagione alla volta di Mykonos. Ad aprile arriverà anche la Artania, della compagnia tedesca Phoenix Reisen, che in questi mesi si trova in navigazione nell’oceano Indiano per un viaggio partito da Savona e che si concluderà, dopo un passaggio in Africa, a Marsiglia.

Le altre compagnie

Tra maggio e giugno, poi, la stagione comincerà a differenziarsi ulteriormente, con l’arrivo - il 12 maggio, con un ulteriore scalo previsto per il 23 settembre - della Ocean Odyssey della compagnia Vantage Cruise Line: la prima del segmento “luxury”. Si tratta infatti di una nave nuovissima, con solo 77 cabine per un massimo di 134 passeggeri, servizi di alto livello e perfino letture ed eventi culturali. Sempre a maggio, ma il 23, tornerà a Brindisi una “vecchia conoscenza”: la Seabourn Quest, che scalerà il porto messapico anche il 13 giugno ed il 14 luglio mentre il 13 luglio, il 24 agosto ed il 26 ottobre, sarà la volta della Encore, sempre della compagnia Seabourn Cruise Line. A giugno, invece, per la precisione il 10, primo dei due scali (il secondo è previsto per il 2 settembre, della Marella Explorer, della compagnia tedesca Tui Cruise, con 10 ristoranti, 10 bar ed un campo da mini golf. Subito dopo ferragosto, il 19 agosto, unico appuntamento della stagione 2023 con la nave Club Med 2, splendida goletta trinchettata da cinque alberi e sette vele completamente controllata da computer.

Le crociere di lusso

Il 28 dello stesso mese, invece, sarà la volta della Evrima, appartenente al ramo d’azienda crocieristico della Ritz-Carlton, compagnia celebre in tutto il mondo che opera nel campo degli alberghi di lusso. E proprio al segmento “luxury” appartiene la Evrima, in grado di accogliere poco meno di 300 passeggeri, con una proporzione di circa un membro dello staff per ogni ospite a bordo. La peculiarità della nave risiede nei suoi alloggi: lo yacht è infatti dotato di sole suite di lusso di diversa metratura. Le suite sono munite di Wi-Fi, servizio in camera 24 ore su 24, macchina del caffè e perfino un assistente personale che assiste i passeggeri nelle prenotazioni dei ristoranti (a bordo ce ne sono cinque in tutto), delle escursioni a terra e tanto altro. La stagione crocieristica 2023 di Brindisi si concluderà il 31 ottobre con l’unico approdo previsto per la Emerald Azzurra, della compagnia Emerald Cruise, il primo dei due superyacht da 100 ospiti (e 50 cabine in tutto) ordinati dalla compagnia di crociere di lusso. La nave di quasi cento metri di lunghezza ha effettuato la sua prima crociera a marzo dello scorso anno con un itinerario di otto giorni nel Mar Rosso.

Situazione e prospettive del mercato

«Abbiamo fiducia - commenta il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi - che gli scali possano aumentare ma in generale siamo moderatamente soddisfatti. Nell’Adriatico, infatti, sono mancate quest’anno diverse navi: alcune sono state vendute dalle agenzie mentre altre sono ritornate sulle tratte extracomunitarie chiuse durante il periodo del Covid. In più, c’è anche il problema di Venezie che non si è ancora risolto. Nel mercato di quest’anno dunque, siamo piazzati bene. Anche perché la navi torneranno alla capienza pre 2019 mentre l’anno scorso, pur avendo avuto un maggior numero di scali, avevamo le navi con capienza ridotte. Ad ogni modo, dovremmo recuperare qualche altro scalo. Dopo di che, sicuramente, nell’esercizio 2024 si tornerà ad una crescita significativa, perché il mercato avrà smaltito le difficoltà del periodo Covid».