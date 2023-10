Furti d'auto, sgominata la banda degli specialisti: due arresti

Specializzati in furti d'auto. I carabinieri della Stazione di Oria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 38enne e un 27enne, entrambi di Oria e già noti, per furto aggravato in concorso.

I due si sarebbero resi responsabili, infatti, dei furti di due auto: il primo di notte nel mese di agosto 2022, il secondo ad aprile 2023.

Nel mirino due auto

Finirono nel mirino una Lancia Y, di cui furono danneggiati un finestrino posteriore e il dispositivo d'accensione, e una Fiat Panda, di proprietà di un 78 che la impiegava nelle incombenze quotidiane.

I veicoli erano comunque stati recuperati in breve tempo dagli investigatori e restituiti ai legittimi proprietari. I presunti ladri - vecchie conoscenze delle forze dell'ordine - sono stati condotti nel carcere di Brindisi e nei prossimi giorni saranno sottoposti a interrogatorio.