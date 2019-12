Passaggio a livello in tilt: paura sul bus degli studenti

FRANCAVILLA - Ancora un passaggio a livello in tilt a Francavilla Fontana. Questa volta su via Oria le sbarre si sono improvvisamente abbassate mentre transitava un pullman della Messapika Tours con a bordo alcuni studenti. Nessuno si è fatto male, ma il mezzo ha subito dei danni. Successivamente, anche altri veicoli hanno riscontrato difficoltà nel transito – un’auto è rimasta bloccata a ridosso dei binari – in quanto nonostante il semaforo fosse spento e nessun treno in arrivo, le sbarre hanno preso a sollevarsi e abbassarsi senza alcun criterio. Sul posto anche i tecnici della Sud Est che hanno sistemato il guasto che bissa quanto accaduto lo scorso martedì al passaggio a livello di via Ceglie. © RIPRODUZIONE RISERVATA