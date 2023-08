Rifiuti a fuoco nell'azienda: paura (e cattivo odore) nella zona industriale

Un grosso incendio di rifiuti accatastati all'interno del cortile si é sviluppato questa sera poco dopo le 21.30 all'interno dell'azienda "Alifer" di Francavilla Fontana operante nel settore ambiente rifiuti il cui titolare é Santo Cavallo. Sul posto squadre di vigili del fuoco del locale distaccamento. L'azienda é ubicata nella zona Pip di via Grottaglie. Stando ad una prima ricostruzione l'incendio si é verificato per la combustione prodotta anche dall'alto tasso di umidità. Si esclude al momento l'ipotesi dolosa. Il rogo ben visibile sulla zona industriale, artigianale e commerciale, é stato notato da automobilisti in transito sulla via per Grottaglie.

L'intervento dei pompieri

Al lavoro i vigili del fuoco per domare le fiamme visibili a centinaia di metri di distanza.

Si dovrà accertare eventuali conseguenze sulla ricaduta che i fumi e le sostanze disperse nell'aria possano avere almeno sulle abitazioni non molto distanti dal luogo dell'incendio. Nella zona a ridosso dell'azienda é possibile sentire un odore acre. Le operazioni dei pompieri sono continuate per diverso tempo per spegnere il rogo che ha interessato solo l'area del cortile interno. Le condizioni meteo umidità ed altro non rendono agevole il lavoro dei vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto.