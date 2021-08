Francavilla, spacciava droga in monopattino: arrestato un 31enne

A bordo del suo monopattino elettrico, pensando forse di passare inosservato, scorrazzava per il centro abitato con le tasche piene di droga. E altra sostanza stupefacente ce l’aveva custodita in casa il 31enne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia che, nell’operazione, hanno anche sequestrato, nel complesso, 13,6 grammi di cocaina, 36,4 grammi di marijuana e un grammo e mezzo di hashish, oltre a denaro in contante e materiale per pesatura e confezionamento delle sostanze.

L'operazione

Nel dettaglio, gli uomini dell’Arma coordinati dal tenente del Nor Andrea Grasso sono entrati in azione nella tarda serata di lunedì quando, appunto, hanno intercettato il 31enne su una via del centro abitato. Un passaggio, quello dell’uomo, che poteva passare sicuramente inosservato, anche perché “green” e silenzioso. Il presunto pusher, infatti, viaggiava in monopattino. I militari lo hanno quindi fermato per un controllo di rito, con annessa perquisizione. Il sospetto dei carabinieri si è quindi subito rivelato fondato. Con sé, il giovane aveva 3,6 grammi di cocaina suddivisi in otto dosi, 1,5 grammi di hashish e la somma di 365 euro ritenuta provento di attività illecita. Tutto occultato nelle tasche dei pantaloni. Tutto subito sequestrato e, pure, capace di innescare ulteriori accertamenti, approfonditi all’interno della sua abitazione. Qui, la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 10 grammi di cocaina e 36,4 grammi di marijuana, nascosti all’interno di un borsello posto in un disimpegno attiguo alla camera da letto, ma anche un bilancino di precisione e materiale utile per il convenzionamento delle dosi di droga. Alla fine, a conclusione degli accertamenti e come disposto dal pubblico ministero di turno, il 31enne è stato arrestato e, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, condotti nel carcere di via Appia, a Brindisi.