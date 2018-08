Pretende denaro dalla madre: al rifiuto la picchia violentemente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri della Stazione di Fasano, Brindisi, al termine degli accertamenti hanno arrestato un 17enne del luogo per maltrattamenti in famiglia, lesione personale ed estorsione, commessi nella giornata di ieri nei riguardi della madre. La signora dopo una serie di angherie subite da diversi mesi, ha contattato i Carabinieri perché vittima di reiterate richieste estorsive nonché di aggressioni fisiche da parte del figlio minore.A seguito dell'ultima aggressione ricevuta, la donna si era data alla fuga inseguita dal figlio a bordo di una bicicletta elettrica. Il giovane a seguito delle descrizioni fornite dalla donna è stato rintracciato e fermato dai militari nell'abitato di Fasano. Era nervoso e agitatissimo e nella circostanza è stato condotto in caserma. La signora negli uffici ha formalizzato denuncia nei riguardi del figlio perché esasperata dalla situazione contingente e dalle difficoltà oggettive di gestire quotidianamente il congiunto, per via dell'atteggiamento aggressivo a seguito delle continue e pressanti richieste di denaro.