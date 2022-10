Incidente stradale, scontro fra auto: due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato attorno alle 15 nel tratto della ex statale 16 tra Pozzo Faceto e Speziale, a Fasano. Due auto, una Alfa Romeo Giulietta e una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento, sono entrate in collisione. Si registrano due feriti, conducenti delle auto, un uomo e una donna, trasportati dalle ambulanze del 118 presso l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito e i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni per la messa in sicurezza dell’area. Il tratto della ex statale 16 è chiusa in entrambi i sensi di marcia.