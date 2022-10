Incidente all'ingresso di Melendugno: schianto tra auto e una ragazza rimane ferita

Un grave incidente si è verificato ieri sera, attorno alle 21.30, all'ingresso di Melendugno, lungo la provinciale che collega il paese con Calimera. Una 19enne è rimasta ferita ed è sotto osservazione al "Fazzi" di Lecce.

I soccorsi

Due le auto entrate in collisione: una Yaris e una Fiat Punto, una di esse dopo l'impatto è andata anche a sbattere contro una cabina dell'Enel, per cui oltre alle forze dell'ordine - i carabinieri di Vernole e di San Cesario - e ai soccorritori, sul posto sono dovuti intervenire anche i tecnici Enel.

Ad avere la peggio la passeggera della Yaris, una 19enne di Lecce che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Per fortuna, una volta arrivata in ospedale, le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto: le è stata riscontrata una frattura al polso che guarirà in 30 giorni, ma la ragazza è comunque tenuta sotto osservazione.