Incidente stradale sulla statale 16: tre veicoli convolti, traffico deviato

Incidente stradale sulla statale 16: tre veicoli coinvolti e traffico bloccato all'altezza di Polignano a mare, in provincia di Bari. Disagi alla circolazione si sono registrati sulla statale Adriatica a causa di un incidente, avvenuto sulla carreggiata in direzione nord, che ha coivolto tre veicoli senza provocare, fortunatamente, dei feriti.

Sul posto Anas e Forze dell'ordine per la gestione del traffico e per la rimozione dei veicoli. Il traffico è stato deviato all'altezza dello svincolo per San Vito al km 832,700.