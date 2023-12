Ladri grinch: furti ai mercatini di Natale. Il sindaco: «Danneggiata tutta la comunità»

Ladri nelle "casette di Natale". Accade a Fasano, dove il sindaco Francesco Zaccaria denuncia furti all'interno delle strutture dei mercatini di Natale. «Nelle ultime ore alcuni dei nostri commercianti sono stati vittime di furti ai danni delle casette posizionate in Piazza Ciaia e Piazza Mercato Vecchio - dice in una nota congiunta con l'assessore alle Attività Roduttive Giuseppe Galeota. Condanniamo con fermezza simili atti ignobili, che non solo minano la sicurezza delle attività commerciali, ma arrecano un danno di immagine significativo alla nostra comunità e ai turisti che si affidano a tali servizi. Riteniamo che tali azioni siano inaccettabili e contrarie ai valori minimi di rispetto e solidarietà che dovrebbero caratterizzare la nostra società, e ancor più nel periodo natalizio».

Al lavoro con le videocamere

«Ad ogni modo le immagini delle videocamere di sorveglianza sono state prontamente acquisite dalle forze dell'ordine, in particolare dai Carabinieri e dalla Polizia Locale, che stanno attivamente collaborando per identificare e consegnare alla giustizia coloro che si sono resi responsabili di questi furti.

Al contempo, invitiamo tutti i fasanesi a collaborare, segnalando qualsiasi informazione che eventualmente possa contribuire all'identificazione degli autori di questi episodi criminosi. È fondamentale ribadire che la solidarietà e il rispetto reciproco devono prevalere, e che qualsiasi forma di criminalità e di inciviltà mette a rischio il benessere collettivo e l'immagine della nostra città».