Addio alla storica edicola Pezzuto. «Mi mancheranno i sorrisi di tutti»

Chiude i battenti una storica attività di Brindisi. Dopo 21 anni di apertura, Francesca Pezzuto sceglie di scrivere la parola fine alla storica edicola-libreria che porta il suo cognome e a cui ha anche lavorato con il padre per diversi anni.

La storica azienda di famiglia

Ubicata dal 2010 in via Armena numero 10 (precedentemente si trovava su Corso Garibaldi), è stata un vero e proprio punto di riferimento per i brindisini ma anche per...

