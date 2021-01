Dramma nel giorno di festa: un uomo si dà fuoco nella sua abitazione

Tragedia a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Un anziano si sarebbe dato fuoco all'interno della sua abitazione, in via Puccini. Le fiamme hanno avvolto il corpo, e per l'uomo non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi, pur tempestivi, nel tentativo di salvargli la vita. Sul posto sono giunti i carabinieri per avviare le indagini e raccogliere i primi elementi per ricostruire la vicenda.

