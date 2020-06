Lancia un cucciolo di cane dal finestrino dell'auto in corsa: denunciato

Ultimo aggiornamento: 12:26

Cucciolo lanciato dal finestrino dell'auto in corsa. Sono stati i carabinieri della stazione di Oria , nel pomeriggio di ieri, in contrada Schiavoni, tra il Borgo Federiciano e la vicina Manduria, a sorprendere l'autore del gesto disumano, un 69enne della provincia di Taranto L'uomo è stato avvistato proprio mentre, alla guida della sua autovettura, lanciava dal finestrino un cucciolo di cane, razza meticcia. L’animale, sprovvisto di microchip, è stato recuperato in buona salute e affidato alle cure del servizio veterinario dell’Asl di Brindisi per la successiva adozione. L’anziano, originario di Manduria, invece, è stato denunciato a piede libero per abbandono di animali.