Attimi di paura durante la ristrutturazione di uno stabile: si ferisce un operaio. Allarme per la sicurezza sul lavoro: tre incidenti in pochi giorni

Incidente sul lavoro all’ora di pranzo a Cellino San Marco. Un uomo impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile in via San Donaci è rimasto ferito mentre era impegnato nell'eseguire alcune opere presso i locali al primo piano dell'immobile.

Appena lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del Comando di Brindisi per prestare soccorso all'operaio rimasto ferito e per mettere in sicurezza lo stabile. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Locale di Cellino. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

