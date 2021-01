​Crolla il solaio, 48enne muore sotto le macerie: quattro persone indagate

Ci sono quattro indagati nell'ambito delle indagini sulla morte del 48enne Franco Mastrovito in un cantiere alla periferia di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Si tratta del proprietario della concessionaria per conto della quale venivano effettuati i lavori di ampliamento di un capannone, del titolare di una delle ditte impiegate nel cantiere e di due tecnici.

Rimangono gravi, intanto, le condizioni di uno dei quattro operai rimasti feriti ieri nel crollo del solaio del capannone, sotto al quale ha trovato la morte Mastrovito. Il corpo dell'uomo, originario di Ostuni, è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto l'autopsia, nonostante già per questo pomeriggio erano stati fissati i funerali.

