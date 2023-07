Insolita partita al Festival dei Giochi, il Vescovo si unisce al match preti contro preti

Al Festival dei Giochi di Ceglie Messapica scenderà in campo anche il vescovo della diocesi di Oria, monsignor Vincenzo Pisanello, che parteciperà al Biliardone Umano nella versione “preti contro preti” in programma venerdì prossimo, 14 luglio, alle 21 in piazza Plebiscito.

La manifestazione



Una nuova versione, questa, del famoso match “suore contro preti” realizzato nel 2017. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori sulla pagina Facebook dell’evento, pubblicando una foto che ritrae il vescovo di spalle, con addosso la prestigiosa maglia numero 10, accanto al Capobanditore e padre del festival, Mirko Lodedo.

Così, con tante novità e guest star speciali, al grido di #ilgiocoèbellofinchèègratis, il Festival è pronto ad invadere pacificamente strade e piazze del centro storico per la gioia di bambini e adulti. L’appuntamento con la tre giorni all’insegna del divertimento, organizzata dall’associazione Casarmonica, guidata da Lodedo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è fissato dal 13 al 16 luglio.