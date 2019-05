Cane fucilato: individuato e denunciato l'autore dell'uccisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAROVIGNO - Individuato e denunciato a piede libero l’uomo che lo scorso 29 gennaio uccise con una fucilata il cagnolino Remì, a Carovigno. Si tratta di un 70enne del luogo. Nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto una serie di fucili da caccia, tra questi alcuni pallini compatibili con quelli con i quali è stata tolta la vita al meticcio. L’episodio sconvolse la cittadina e quanti assistettero all’episodio consumatosi in strada, in pieno giorno. Ora, il 70enne dovrà rispondere in Tribunale delle accuse di uccisione di animale ed esplosione pericolosa