Camper a fuoco nei pressi della spiaggia: paura tra i bagnanti

OSTUNI - Domenica di fuoco e paura tra i bagnanti di Torre Pozzelle, sul litorale di Ostuni. A causa dell’incendio di due camper, di naturale accidentale, si è sfiorata la tragedia, poco dopo le 18: nessun ferito, ma completamente distrutti i due mezzi.Coinvolta anche una terza auto, danneggiata solo in parte dalle fiamme che si sono propagate da uno dei due autocaravan. Sul posto in pochi minuti sono giunti i vigili del fuoco di Ostuni, personale della polizia municipale ed i carabinieri della Città bianca. Le operazioni di spegnimento del rogo sono andate avanti per oltre un’ora, tra famiglie con bambini spaventati, dopo aver visto le fiamme alte travolgere le due roulotte, ed diversi turisti stranieri, sconvolti per la sequenza improvvisa del rogo.