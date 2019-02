Tragico impatto frontale: muore una ragazza, ferita gravemente una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di un morto e due feriti è il drammatico bilancio di un incidente stradale accaduto poco prima delle 13 sulla strada provinciale 86 che collega San Pietro Vernotico alle marine sull'Adriatico, in provincia di Brindisi. La vittima sarebbe una giovane donna di San Pietro, i feriti una coppia di Cellino San Marco.Sul posto si sono recate ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Le persone coinvolte viaggiavano si due diverse auto che per motivi non ancora chiariti si sono scontrate frontalmente.