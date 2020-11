Inferno di fuoco nel deposito delle Fse: in fiamme 7 pullman e altri mezzi aziendali

TORRE SANTA SUSANNA - Un grosso incendio si è sviluppato in tarda serata all'interno di un deposito di autobus delle Ferrovie sud est situato a Torre Santa Susanna in via Fratelli Cervi, nei pressi della via per Oria. Sono almeno 7 i pullman distrutti dalle fiamme. Sul posto, dopo le 23 di stasera, stavano ancora operando tre squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Francavilla Fontana e del comando provinciale di Brindisi per mettere in sicurezza l'area. Presenti anche diverse pattuglie dei carabinieri per cercare di scoprire l'origine del rogo che ha coinvolto anche altri mezzi presenti sul piazzale. Il deposito, situato all'aperto, era comunque chiuso quando improvvisamente si sono sviluppate le prime fiamme che man mano hanno avvolto un pullman dietro l'altro. La colonna di fumo è visibile a diversa distanza. Bisognerà comunque attendere la luce del giorno per cercare dettagli certi su quanto di grave accaduto all'interno del parcheggio e avvolare la pista al momento più accreditata, vale a dire l'ipotesi di un attentanto incendiario.

Ultimo aggiornamento: 4 Novembre, 00:01

