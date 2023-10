Un percorso artistico improntato alla pluralità dei generi, tra classici, riscritture, capolavori della drammaturgia contemporanea con un evidente filone “cinematografico” sullo sfondo; un teatro in dialogo con le attività culturali, sempre più vivo e partecipato; un cartellone con grandi nomi della scena, un luogo di riferimento per la comunità. È questo il mix di base della stagione 2023.24 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, la prima sotto la presidenza del neoeletto Luca Ward a capo della Fondazione. Dopo la campagna abbonamenti (che ha fatto registrare numeri superiori allo scorso anno), a partire da domani, sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli titoli (in biglietteria e attraverso il circuito online Vivaticket).

Il cartellone



“I presupposti sono ottimali – dice il direttore artistico Carmelo Grassi – comprovati dall’interesse crescente. Da un punto di vista numerico, gli strascichi del periodo di stop del covid si fanno ancora sentire, ma siamo sulla buona strada per tornare ai risultati del 2019. I titoli del cartellone piacciono al nostro pubblico di fedelissimi. Il neo presidente della Fondazione Luca Ward, che ha assunto il suo incarico successivamente rispetto alla presentazione della stagione 23.24, ha confermati la sua piena approvazione per il lavoro svolto”.

Il nuovo palinsesto sarà inaugurato il 20 novembre (eccezionalmente presso il Teatro Impero per via dei lavori di efficientamento in corso presso il Verdi) con “L’uomo più crudele del mondo”. Lo spettacolo di apertura porta in scena due talenti come Lino Guanciale e Francesco Montanari. La prima puntata dell’omaggio alla cinematografia, nello specifico a quella felliniana, è l’adattamento di “Ginger e Fred” ad opera di Monica Guerritore che è anche in scena al fianco di Claudio Casadio (23 gennaio 2024). Il terzo appuntamento è “Uomo e galantuomo”, il primo testo in tre atti scritto da Eduardo De Filippo, in scena il 31 gennaio con Geppy e Lorenzo Gleijeses.

Il filone cinematografico

Continua il 6 febbraio con “Perfetti sconosciuti”, trasposizione della commedia sull’amore, sull’amicizia e sul tradimento, con Paolo Calabresi e il sigillo del suo stesso artefice, Paolo Genovese, alla prima regia teatrale. Una commedia brillante e divertente, oltre a un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, ma anche preoccupazione, è “Amanti”, con Massimiliano Gallo (16 febbraio). Chicca dedicata principalmente al pubblico femminile è il primo sorprendente spettacolo live di Stefano Di Martino, “Meglio stasera. Quasi-one man show”, in programma il 29 febbraio. L’eco delle tragedie fantozziane e della lungimiranza del grande intellettuale che fu Paolo Villaggio nel prevedere l’evoluzione della condizione sociale e lavorativa dell’uomo comune si condensano in “Fantozzi. Una tragedia”, in anteprima regionale il 9 marzo, con Gianni Fantoni e la regia di Davide Livermore. Ritorno atteso dal pubblico del Verdi è quello di Emilio Solfrizzi, interprete il 24 marzo della celebre commedia di William Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon “L’anatra all’arancia”, titolo che riporta a un film del 1975 con la regia di Luciano Salce. Una potente comèdie humaine che tratteggia ombre e luci di personaggi che la vita ha umiliato e maltrattato, ma che pretendono rispetto, è “La signora del martedì” con protagonisti Giuliana De Sio e Alessandro Haber (4 aprile). La stagione si conclude il 20 (data in abbonamento) e 21 aprile (data fuori abbonamento) nel segno del divertimento brillante con “Taxi a due piazze”, evergreen in una nuova versione che vede al centro della scena Barbara D’Urso.

Il botteghino del Nuovo Teatro Verdi è aperto dal lunedì al venerdì eccetto i festivi, ore 11-13 e 16.30-18.30 (Info 0831 562 554 o mail “botteghino@nuovoteatroverdi.com”.