Bandito armato di pistola irrompe nella tabaccheria: in fuga con l'incasso

BRINDISI - Rapina questa sera, poco dopo le 20, a danno di una tabaccheria a Brindisi, in via Primo Longobardo, al quartiere Villaggio pescatori. Un bandito solitario, a volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione facendosi consegnare l'incasso dai titolari della piccola rivendita, una coppia di coniugi: nel registratore di cassa c'erano almeno 400 euro. Arraffato l'incasso, il giovane si è dato alla fuga. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, insieme agli esperti della Scientifica, per cercare di trovare tracce e ricostruire la dinamica dell'assalto. Non si sclude la presenza di un complice nei paraggi, forse a bordo di un veicolo.

Ultimo aggiornamento: 23:28

