Pioggia di calcinacci da una vecchia palazzina: vietato affacciarsi ai balconi

Pioggia di calcinacci da una palazzina popolare al quartiere Paradiso, a Brindisi: danneggiata una vettura parcheggiata. I vigili del fuoco hanno chiesto ai residenti dell'immobile di non utilizzare o uscire sui balconi. I pezzi di intonaco si sono staccati da un vecchio palazzo popolare. La palazzina è piuttosto datata e pare che non sia stata fatta manutenzione negli ultimi anni. I pilastri che sostengono la struttura sono stati logorati dal tempo. I calcinacci staccatesi dai balconi sono finiti per strada, fortunatamente nessuno transitava in quel momento sotto la palazzina altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Invece alcuni pezzi dell’intonaco sono finiti su di una vettura parcheggiata che così è stata danneggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. L’area interessata dal cedimento è stata isolata e delimitata dal civico 86 al civico 94.