Brindisi, parcheggio di fronte a passo carrabile e niente rimozione. Residente bloccato a casa

Torna a creare problemi a Brindisi la mancanza di convenzione per il servizio di rimozione auto. Nella giornata di ieri, infatti, non ha potuto lasciare la propria abitazione, in via Montegrappa, una traversa di via Appia, con l'auto per la presenza di un altro mezzo parcheggiato proprio sull'uscita del suo garage, con tanto di passo carrabile. Il brindisino si è accorto dell'auto parcheggiata intorno alle 16 ed ha inizialmente provato a individuarne il proprietario chiedendo alle persone che incontrava intorno all'isolato. Un tentativo che non è andato a buon fine. Così, alle 16.30 si è rivolto alla polizia locale, che è giunta sul posto poco più di mezz'ora dopo, alle 17.10, constatando così l'accaduto.

Niente convenzione per la rimozione

L'unica cosa che hanno potuto fare gli agenti, tuttavia, è stata una multa all'auto parcheggiata di fronte al passo carabile. La rimozione, invece, è stata impossibilita a causa, ha spiegato la polizia locale, della mancanza di convenzione con un servizio di rimozione. Un problema che si trascina da molti mesi, ormai, considedato che già la scorsa estate si era verificato un problema simile nel parcheggio della scuola Salvemini. In quel caso, a rimanere bloccate erano state moltissime persone. Sul posto, poi, sono intervenuti anche polizia e carabinieri, che pure non hanno potuto fare altro che constatare la situazione. Che è andata avanti per molte altre ore, impedendo al residente di uscire e generando di conseguenza notevole rabbia e frustrazione.