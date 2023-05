I vecchi materassi tornano a vivere grazie ad una start up pugliese

I vecchi materassi e i residui delle lavorazioni potranno tornare a nuova vita grazie alla start up pugliese 'Green Polyols': l'impianto sperimentale per la trasformazione dei poliuretani in polioli, che sarà realizzato nella zona industriale di Ostuni (Brindisi), sarà presentato nei prossimi giorni a Interzum, la Fiera del mobile di Colonia.

Il progetto

E' nato dalla collaborazione tra Green Polyols, New Wind, MecProd e il gruppo di ricerca del professore Michele Modesti del dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università di Padova. Grazie a questo progetto, finanziato dalla Regione Puglia attraverso la misura Tecno Nidi gestita dall'agenzia Puglia Sviluppo, i residui di lavorazione vengono riciclati e, invece di essere un costo, diventano una nuova risorsa per l'azienda e garantiscono la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Nel corso di Interzum, la fiera dell'industria del mobile e dell'interior design in calendario a Colonia dal 9 al 12 maggio prossimi, la Green Polyols presenterà un prototipo di impianto che permette il recupero degli sfridi (residui di lavorazione) del poliuretano utilizzati nella produzione di cuscini e materassi. I residui invece di finire in discarica o di essere bruciati nei termovalorizzatori vengono riportati allo stadio liquido sotto forma di polioli. Successivamente i polioli ottenuti sono trasformati in poliuretano e quindi in materassi, guanciali o altri prodotti per il benessere della persona. «Il nostro sogno è stato sempre quello di ricercare soluzioni innovative in una dimensione di economia circolare nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità economica», commenta l'ingegnere Nicola Melpignano della Green Polyols.