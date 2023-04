Numerosi i curiosi e gli appassionati che hanno visitato il Vintage Market e il Giappone svelato

Grande affluenza di pubblico ad Expolevante 2023 che nel primo giorno di esposizione ha fatto registrare ben 15mila visitatori. Sport, tempo libero, smart mobility, esposizioni e test drive attirano l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso. Ma la fiera non è solo questo. I padiglioni 19 e 20 fino a martedì 25 aprile ospitano Vintage Market Bari e Giappone svelato. La prima è la mostra mercato organizzata da Bidonville Vintage Store con il patrocinio del Comune di Bari, la seconda è un’esposizione di oggettistica e non solo che promuove la cultura giapponese in Occidente.

La mostra del vintage

Vintage Market Bari giunta alla settima edizione è un appuntamento imperdibile per gli amanti di prodotti e oggetti del passato. Manufatti e collezioni di abbigliamento vintage, artigianato creativo, collezionismo, modernariato e remake fashion. In particolare si possono trovare album degli anni ‘30 con le figurine che ritraggono le attrici di quell’epoca, maglioni firmati Missoni, camicie di Versace anni ’80 e ’90 ispirate ai Sex Pistols. E ancora collezioni di occhiali vintage firmati Jean Paul Gautier e Yohji Yamamoto, veri oggetti cult di quell’epoca. Per non parlare dei dischi storici degli anni ’70 come la copia di “Atom heart mother” dei Pink Floyd. Ma Vintage Market è anche esposizione di oggetti riciclati dalla plastica come quelli del progetto “Precious Plastica Salento” dell’Associazione Mobius Circle di Lecce. Tappi e flaconi diventano oggetti di eco - design per la casa proprio per promuovere la cultura del ri-ciclo e ri-uso di beni e materiali.A tale proposito sempre nell’ambito della settima edizione del Vintage Market Bari si è tenuto anche il talk dal titolo “Vintage, riuso e upcycling nell’economia circolare”, a cura dello staff di D_Bari 2022/24, il programma comunale di misure a sostegno delle attività di prossimità volte a rafforzare la tenuta economica e sociale dei territori, a promuovere la crescita e la competitività delle PMI e a sostenere investimenti che generino benefici sociali e sviluppo territoriale e comunitario.

Il fascino giapponese

Giappone svelato invece è un vero e proprio richiamo del Sol Levante con oggetti vari, abbigliamento, ceramiche, tende (i famosi noren, ovvero i divisori in stoffa) e orecchini realizzati con carta origami tipici della tradizione giapponese. Quando si parla di bonsai non si può fare a meno di parlare di bonsai. Ad Expolevante è possibile vedere un’esposizione con in particolare un lentisco di 120 anni e un bonsai di olivo del nostro territorio.