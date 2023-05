Moda e intelligenza artificiale per la sostenibilità: ​ecco il progetto Mermec-Temera

Automatizzare parte del processo di riciclo creativo degli oggetti, utilizzando un sistema di identificazione multi-modale che prevede l'uso integrato delle tecnologie Rfid (Radio frequency identification) e di una visione artificiale che assicura il riconoscimento di ogni oggetto in qualsiasi casistica. È l'obiettivo del progetto t!Upcycling, primo step della collaborazione avviata fra Temera, leader nelle soluzioni tecnologiche web 3.0 per aziende con un'attenzione particolare per l'intelligenza artificiale, e Mermec Engineering, società del gruppo Mermec di Monopoli (Bari) specializzata nello sviluppo di alta tecnologia per i settori ferroviario, aerospaziale, aviazione e meccatronica digitale.

La nuova soluzione si occuperà proprio del riciclo creativo, ovvero quel processo di trasformazione di prodotti invenduti e materiali di scarto o indesiderati in nuovi articoli di qualità superiore, nell'ottica della sostenibilità.

Il progetto

A oggi, spiegano le aziende in una nota, i brand in grado di fare upcycling del loro prodotto sono una minoranza e gli operatori specializzati nel riconoscimento dei prodotti da riciclare devono ricorrere a classificazioni «visive» dei prodotti, procedendo all'identificazione di un oggetto alla volta. La nuova tecnologia permette invece di automatizzare il processo attraverso una telecamera in ambiente a luce controllata e un lettore Rfid che rileva e riconosce nello Stock keeping unit (Sku, il codice univoco che le aziende utilizzano per tracciare gli inventari, riferiti ai principali dettagli di prodotto come il modello, la tipologia, la taglia, il colore) l'oggetto da riciclare, fornendo agli operatori specializzati le corrette informazioni per lo smaltimento e il disassemblaggio del prodotto specifico e la re-immissione nella filiera produttiva dei materiali utili.