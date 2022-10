Fuga di gas: paura e quartiere messo in sicurezza

BRINDISI - Momenti di paura in mattinata a Mesagne, per una fuga di gas a causa della rottura di un tubo del tronco principale su cui si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione della rete idrica. In pochi minuti l'intero quartiere Papa Sisto è stato inondato da un tanfo di gas.

Il sopralluogo

Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno delimitato un intero quartiere, i vigili del fuoco e gli operai dell'azienda di gas. Al termine dell'intervento la perdita è stata riparata e la zona messa in sicurezza.