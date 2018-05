Baby gang scatenata: aggredisce coetaneo e ferisce l'amico che lo soccorre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un adolescente di Mesagne, in provincia di Brindisi, è stato aggredito e ferito da alcuni coetanei poiché era intervenuto a difendere un suo amico obiettivo primario della baby gang. Il ragazzino è stato trasferito presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi poiché ha riportato delle ferite. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Mesagne che hanno avviato le indagini.I fatti sono avvenuti nel cuore del centro storico di Mesagne intorno alle ore 22 di ieri, domenica. Secondo i primi accertamenti due ragazzini stavano percorrendo via Toma Campi, che da via Lucantonio Resta conduce in piazza Orsini del Balzo costeggiando la chiesa Matrice, quando una baby gang composta da una decina di loro coetanei li ha fermati e aggrediti.