"Ci vogliamo vive" la voce degli studenti contro la violenza sulle donne. La manifestazione a Brindisi

"Insieme siam partite, insieme torneremo. Non una di meno". Gli studenti delle scuole di Brindisi e rappresentanti del mondo associazionistico hanno fatto sentire la propria voce contro la violenza sulle donne e questa mattina si sono uniti alla manifestazione organizzata dall'Associazione "Non una di meno".

Una manifestazione per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - celebrata lo sabato 25 novembre - e un momento per ricordare tutte le vittime di femminicidio a poche ore dalla morte della 22enne Giulia Cecchettin. Tanti gli slogan scritti sui cartelloni e striscioni portati in strada dai giovani: "Non ero ubriaca ma il lupo l'ho icontrato lo stesso" fino a "Ci vogliamo vive".