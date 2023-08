Nessuna deroga ai locali notturni del centro sugli orari della musica per la settimana di Ferragosto a Brindisi e spazio invece alla movida sul litorale adriatico: concerti, dj e basi fino alle 3.

È questo lo scenario che interesserà il capoluogo brindisino nei giorni più ricercati di questa calda estate sia dai cittadini che dai numerosi turisti. Non ci sarà, allora, l’ordinanza tanto attesa e richiesta dagli esercenti con l’obiettivo di intensificare l’offerta musicale con un servizio più completo e in grado di attrarre più clienti.

La stagione



Il tema più ricorrente della stagione a Brindisi continua quindi a occupare importanti pagine e sembra destinato a far discutere ancora dopo i provvedimenti giunti all’indirizzo di due attività (La Plaza e Opéra Lounge Bistrot) e la mancata regolamentazione per consentire eventi musicali anche oltre la mezzanotte nei giorni precedenti e seguenti a Ferragosto.

L’unica modifica rispetto a quanto previsto dalla legge regionale - dopo la decisione del Tar di sospendere l’ordinanza comunale sulle deroghe - per i locali del centro riguarderà i limiti di emissione acustica, aumentati oltre i cinquantacinque decibel normalmente concessi: alle 23.59, però, arriverà il perentorio stop alla musica nel centro storico per andare incontro alle esigenze dei residenti e del comitato Civilmente in Centro, sempre in prima linea per garantire il rispetto del diritto al riposo.

Per questo motivo, i locali di via Conserva hanno ottenuto l’autorizzazione per quattro intrattenimenti musicali (in programma ieri, domani, il 16 e il 17 agosto) con prescrizione di cessare ogni attività musicale un minuto prima della mezzanotte. Nessuna richiesta di posticipare l’orario di fine musica è giunta presso l’amministrazione comunale proprio per la certezza degli esercenti che non sarebbero state accolte domande di questo genere.

Analoga situazione anche per l’Aragonese e Diecimiglia, situati in zona Sciabiche sul prolungamento del lungomare Regina Margherita (via Paolo Thaon De Revel), che hanno ricevuto l’ok per l’organizzazione di manifestazioni temporanee di svago in quattro differenti serate (16, 17, 24 e 30 agosto).

Lo scenario



Se lo scenario nelle attività e nei cocktail bar del centro storico è destinato quindi a essere paragonabile a quello normalmente offerto in ogni altra serata, la zona del litorale si appresta invece a registrare importanti novità. Tutti i locali della costa, che non hanno il problema di impatto acustico sulle zone residenziali, hanno ottenuto una deroga sulle emissioni sonore fino alle ore 3. La spiaggia di Cala Materdomini (con insegna Seaty Beach), in particolare, è autorizzata al superamento dei limiti orari delle emissioni sonore in occasione di eventi di intrattenimento musicale organizzati nelle date di oggi (13 agosto), domani e del 15 agosto. E poi il 17, il 19, il 20, il 24, il 27 e il 31 agosto.

Nell’ordinanza pubblicata dal Comune si legge inoltre che, durante le serate, «i diffusori sonori dovranno essere orientati al fine di proiettare l’energia sonora in direzione mare» e che, dalle 2 alle 3, vi sia una graduale e progressiva riduzione delle emissioni sonore tale comunque da rendere compatibile lo svolgimento dell’attività di intrattenimento, ai fini della riduzione dell’impatto acustico». Infine, è fatto salvo il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal codice penale e restano ferme le previsioni di legge non oggetto di deroga da parte della presente ordinanza, come la necessità di munirsi delle autorizzazioni al pubblico spettacolo. Con queste normative, dunque, Brindisi si appresta ad affrontare la settimana di Ferragosto e l’ultima parte del mese. Con la certezza che, indipendentemente da tutto, ne usciranno vincitori e vinti, soddisfatti e delusi.